台鐵主辦稱運安會調查無證據力　惹死者家屬暴怒

台鐵太魯閣列車事故去年釀成49死、213人受傷。花蓮地方法院周一（11日）續審花蓮工務段主辦工程司潘堂益涉犯偽造文書、過失致死、過失傷害等罪。潘在庭上透過律師主張運安會的調查資料不應能作為證據，極力撇清責任，此舉卻惹怒死者家屬，痛批「這些人就算死50次，也不足以換回49條人命」。

運安會今年5月公布調查報告，揭露事故中相關單位出現多項缺失，並就此提出改正建議。潘堂益透過律師主張，認為調查者無司法人員身份，在無司法證據力的基礎上，怎麼辯論都是枉然。他稱自己對事故很難過，但否認同意地盤主任李義祥連假施工一事，強調自己有明確告知，而邊坡護欄部分，當初因設計單位認為不需要，因此沒有編列經費，極力撇清責任歸屬並企圖脫罪。

陳姓罹難者家屬氣憤回應，潘至今都否認自己的錯誤行為，不過種種證據都能明確證實台鐵跟他都不能置身至外。「太魯閣的眼淚」發言人王薇君更怒批，潘輕描淡寫的說「難過」真令人生氣，而一般民眾只要稍微了解事件脈絡，就能發現整件事故與台鐵的不作為環環相扣，認為潘跟李應展現認錯態度，才能讓死者家屬放下對他們的厭惡。