官方墊付本金　專家稱釋出3大信號

針對河南省村鎮銀行發生「提款難」事件，河南銀保監局周一（11日）宣布，將為5萬元人民幣（約6萬港元）以下存戶陸續墊付本金。工銀國際首席經濟學家程實指出，監管部門最新方案釋出及體現「以法律為準繩、以事實為依據、以客戶為關切」的信號和風格。

程實認為，監管部門發出公告，並安排分批墊付工作，代表相關事項已在審慎處置過程之中，問題將逐步得到解決。他指監管部門對普通客戶資金先行墊付，而對額外渠道獲取高息或涉嫌違法犯罪的資金暫不墊付，待司法機關定性後再依法依規處理，此種分類處理方式體現「以法律為準繩」法治精神，保護絕大多數普通客戶的合法權益。

此外，程實指客觀事實就是處置依據，從前期相關部門發布的訊息及警情通報來看，河南村鎮銀行風險事件涉及面廣、案情複雜，帳外業務客戶資金處理政策將依託對事實和真相的充分調查和有效還原，有望體現監管部門「以事實為依據」應對手法。至於「以客戶為關切」方面，他形容是重要考量，而墊付安排體現有限保護小額普通客戶合法權益的金融立法原則，也體現了對中小金融消費者的政策關切。