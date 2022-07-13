涉嫌受賄　政府前副主席劉宏武被捕

最高人民檢察院周三（13日）通報，廣西壯族自治區人民政府前黨組成員、副主席劉宏武涉嫌受賄一案，已移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前已依法以涉嫌受賄罪對劉宏武作出逮捕決定，正進一步辦理案件中。

根據中央紀委國家監委此前通報，劉宏武在落實關於精準脫貧、鄉村振興等重大決策部署打折扣、搞變通，敷衍應付，甚至借機鑽空子、搞腐敗；私欲膨脹，貪圖享樂，違規收受禮金，長期接受可能影響公正執行公務的宴請；在組織談話、函詢時不如實說明問題；道德敗壞，搞錢色交易；處心積慮大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、項目推進、資金審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報亦稱，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，除決定給予劉宏武雙開處分，同時免去其第十二屆廣西壯族自治區黨委委員職務，終止其自治區第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題依法審查起訴，所涉財物一併移送。

資料顯示，55歲的劉宏武是湖北長陽人。他2001年12月至2003年2月任廣西北海市國土資源局副局長、黨委委員，2016年2月至2016年7月任廣西壯族自治區發展和改革委員會副主任、黨組成員，2020年7月任廣西壯族自治區人民政府副主席，自治區發展和改革委員會主任、黨組書記，兼任自治區黨委軍民融合發展委員會辦公室常務副主任。