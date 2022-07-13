村鎮銀行高息吸客　風險不斷上升

河南省多間村鎮銀行4月起爆出「提款難」問題，安徽省近日亦出現同類事件，村鎮銀行經營問題開始走入公眾視野。有內媒分析指，由於村鎮銀行往往需以高息招攬存戶，結果反令其成本及風險上升。

中國銀監會2006年底發布《關於調整放寬農村地區銀行業金融機構准入政策，更好支持社會主義新農村建設的若干意見》，提出在湖北、四川、吉林等6個省（區）的農村地區設立村鎮銀行試點，原意是服務缺少大型商業銀行的農村及偏遠地區，藉以扶持鄉村振興戰略。

根據要求，村鎮銀行註冊資本僅需100萬至300萬元人民幣（約117萬至351萬港元）左右，較民營銀行所需註冊資本為低。中國銀保監會數據顯示，內地截至2021年底一共設有1,651間村鎮銀行，佔全國銀行業金融機構總數約36%左右。

受制於營銷渠道及品牌聲譽等原因，村鎮銀行往往需以較高的存款利息或收益率招客，而許多存戶亦因此把存款用來購買高息存款產品。然而，由於內地存款市場過去兩年競爭程度遠超以往，加上存款利率上限調整，造成部分村鎮銀行難以招攬存戶，需再以高息吸客，結果導致成本及風險上升。據中國人民銀行統計，內地截至去年第二季度，共有122間村鎮銀行被評為高風險機構，佔全數高風險機構約29%左右。