上海最高氣溫達40.9℃　老婦中暑身亡

內地受高溫侵襲，上海周三（13日）最高氣溫達40.9℃，追平1873年上海徐家匯站的氣象觀測紀錄，與2017年最高值並列第一。因高溫天氣，上海近日出現兩宗疑似中暑個案，其中一人死亡。除上海外，江西、浙江、四川和重慶等地，周四（14日）氣溫將超過40℃以上。

截至周三，上海今年已出現14個高溫日，發布2個高溫紅色預警信號和9個高溫橙色預警信號。上海市氣象部門表示，本月上旬兩日最高氣溫突破40℃，在有氣象觀測紀錄以來屬首次。身穿防護服的採樣工作人員在戶外工作，採用各種「物理降溫」法消暑，例如將結冰的濕毛巾綁在頸部。亦有採樣人員在核酸檢測時突然嘔吐，有人雙手被汗水浸到發白，防護服內襯衫被浸透。

上海靜安警方發布消息稱，連日高溫為長者帶來健康風險，警方已接連救助多名因中暑而昏厥的長者。當地周二（12日）有一名男子醉酒倒臥街頭，疑似中暑，身上多處被燙傷，需送院治療。同日另有一名70多歲老婦外出時出現嘔吐、暈倒等症狀，最高體溫達41至42℃，入院搶救無效身亡。

另在北京市，周四最高氣溫35℃，全日開啟「暴曬模式」；市氣象部門預計，周五（15日）仍繼續天晴高溫少雨的狀態。