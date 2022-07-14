內地昨增292宗本土新冠　國務院派員赴廣東指導防疫

內地前一日新增292宗本土新冠病例，分別為86宗確診和206宗無症狀感染。甘肅單日增100宗本土病例、上海再多47宗。至於近日爆發新一輪疫情的廣東省，則新增43宗本土病例。廣東周二（12日）在廣州召開全省疫情防控工作電視電話會議，國務院聯防聯控機制綜合組赴廣東工作組組長、國家衞健委副主任李斌親自南下指導疫情防控工作。

廣東省周三（13日）新增本土病例包括32 宗確診和11宗無症狀感染者，其中珠海報告病例最多，有26宗確診和4宗無症狀感染。周三網傳「珠海封城」，該市疫情防控指揮部辦公室同日澄清消息不實，並指3人因散布涉疫情虛假訊息，分別被處以行政拘留和行政罰款處罰。

在周二的廣東全省疫情防控工作電視電話會議上，李斌強調，要以最快的時間、最小的成本，有效控制住疫情。他又稱，要採取強有力手段，盡快實現社會面動態清零。要在落實社會面管控的同時，保障企業生產、產業鏈運轉，保障高、中、低風險區社會基本運行、群眾生活、群眾就醫。