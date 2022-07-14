村鎮銀行爆雷案主謀混迹美華人圈　親信在港開公司

河南村鎮銀行存戶無法取款風波持續擴大，河南省許昌市公安早前通報，以商人呂奕為首的犯罪團夥河南新財富集團（下稱新財富），涉嫌利用村鎮銀行實施一系列嚴重犯罪。據內媒報道，呂奕最近一次現身，是以一家美國傳媒理事長身份出席由聯合國舉辦的活動。包括呂奕在內的多名新財富核心成員，也被發現在香港和塞浦路斯等地開設空殼公司。

網傳呂奕去年已成為久安電視國際傳媒集團（下稱久安傳媒）新一屆理事長，久安傳媒總部位於紐約，為非盈利新媒體機構，與聯合國有多年合作關係，業務之一是替內地企業投放紐約時代廣場納斯達克屏幕廣告。但過往消息顯示，與久安傳媒合作的企業中有多家捲入爭議，包括世界和諧基金會，其主席劉藩（Fan Liu，音譯），因涉及中國政府跨國鎮壓計劃於今年3月被捕，上周被美國聯邦大陪審團起訴。

另有內媒發現呂奕在塞浦路斯的投資公司、登記住址，以及其入籍該國的證據。呂奕2019年創立的「Aphro Zeta Investment Ltd」疑為空殼公司，從註冊至2020年投資活動產生的現金流為零，繳納稅費及註冊費用後淨虧損約9歐元（約70港元），作為董事的呂奕帳戶僅有約14歐元（約110港元）。內媒又發現，新財富另一成員呂虎的同名人士，在2015年在香港註冊成立高偉達有限公司；另有與新財富成員陳同軍、張學生同名的河南籍人士，註冊有金盛達有限公司、香港眾成控股發展有限公司。惟上述3家香港公司均無公開商業紀錄。