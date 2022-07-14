蘭州疫情處上升期　市政府強調管控非封城

甘肅省蘭州市自本月7日出現新一輪新冠疫情，截至周四（14日）上午10時，累計本土病例193宗。該市政府當日舉行疫情記者會稱，疫情已出現社區傳播，處於上升期。對於周一（11日）起實施一周封閉式管理措施，引發市民恐慌及擔憂，副市長楊德智在會上強調，有關管控是阻斷疫情傳播的必要有效措施，並非「封城」。

據甘肅衞健委消息，蘭州市周三（13日）新增86宗本土病例，包括36宗確診和50宗無症狀感染，單日病例數目佔全省逾八成。這次疫情為傳染性極強的Omicron變種毒株，特點是代際傳播間隔短、傳染性強、傳播速度快。受疫情影響，蘭州城市巴士、軌道交通調整發車頻次，減少營運圈次，該市發往市內外的客運班線部分停運。乘坐市內公共交通工具，乘火車離開或抵達蘭州，或7日內有蘭州市主城區旅居史並從蘭州機場出港，均需持24小時核酸檢測無感染證明。

被問到有市民擔心實行嚴格管控後買不到菜、看不了病，楊德智解釋，這次臨時性管控措施是針對主城4區，至於對低風險區實施封閉式管理，是為了在盡量不影響社會正常生產生活秩序的前提下，減少社會流動性，從而快速把潛在風險源找出來管控。他強調，措施並非不允許外出，也不是對各類場所一律關停，更不是按下暫停鍵，令城市停擺。