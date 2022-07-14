內地高溫持續一個月　71個氣象站高溫破紀錄

內地自上月13日以來出現了今年首次區域性高溫天氣過程，受影響範圍廣、持續時間長。據內媒從國家氣候中心獲得消息，截至周二（12日），高溫已持續30天。期間，內地共有71個國家級氣象站的最高氣溫打破歷史峰值，其中河北省石家莊市靈壽、藁城、正定，以及雲南昭通市鹽津縣曾錄得44℃或以上最高氣溫。

據國家氣候中心監測顯示，自今年6月13日至周二，內地平均高溫日數5.3天，較往年同期偏多2.4天，為1961年以來歷史同期最多。期間，河南省多個市縣區，以及新疆鄯善縣、淖毛湖鎮等地，高溫日數均超過30天，新疆吐魯番和托克遜縣更達42天。與往年同期相比，上述地區高溫日數普遍多5至10天，其中河南大部、湖北北部、陝西東南部、安徽中部和北部、山東南部、江蘇西北部等地更多10天以上。

受高溫天氣影響，自6月中以來，多個省級電網以及西北電網用電負荷均創歷史新高。浙江、河南、陝西、甘肅、四川等地，因高溫少雨，土壤情況偏差，部分地區出現旱情。7月以來，浙江、江蘇、四川等地有多人確診熱射病，並出現死亡病例。中央氣象台預計，周四（14日）至26日，四川盆地、陝西關中、江漢、江淮、江南、華南等地最高氣溫一般為35℃至38℃。本月21日之後，福建、江西、浙江南部等地氣溫或高達39℃至41℃。