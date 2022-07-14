質疑台電進口俄媒　環保團體抗議要求原船退回

台灣有環保團體周四（14日）指控，兩艘載有俄羅斯燃煤的船隻抵台，質疑其中一艘燃煤供台灣電力公司的台中火力發電廠使用，提出抗議並要求原船退回。台電回應指，俄烏戰爭爆發後已沒再向俄羅斯採購燃煤，該船停泊的碼頭並非台電的卸煤碼頭。

台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟，周四共同在台中港區召開記者會，根據獨立機構能源與清潔空氣研究中心（CREA）周三（13日）提供追蹤俄煤船運情報，上述兩船皆由俄羅斯的煤炭接收站出口，目前一艘在林口港，另一艘就在台中港，質疑台中港的燃煤將供應台中火力發電廠。會上指，這批煤總值或逾15億元新台幣（約3.94億港元），變相金援俄羅斯，要求台經濟部與台電說明買家是誰。

台電同日發布新聞稿解釋，環保團體提到的台中港104-105卸煤碼頭，並非台電的卸煤碼頭，台中火力發電廠用煤皆在台中港101-102專用碼頭卸煤。台電又指，燃煤採購作業均依《政府採購法》規定，採取公平公開的國際標準辦理，並分為長約與現貨，近期俄羅斯船次運來的都是過往長約所購；台電燃料採購主要煤源在澳洲、印尼、哥倫比亞與南非，俄煤待提運量不到1%，新標案今年4月起也未邀請俄商投標。