內地禁售含金銀箔食品　不得宣傳可食用

內地4個部門近日聯合制訂並發布新規定，明確規定金銀箔粉不能用於食品生產經營，並禁止包括網絡平台宣傳或銷售含金銀箔粉的食品。有關規定自發布當日起實施。

國家市場監管總局、農業農村部、國家衞健委、海關總署於周二（12日）聯合發布《查處生產經營含金銀箔粉食品違法行為規定》的公告，明確指出金銀箔粉不屬於食品添加劑，不是食品原料。規定要求，食品生產商、食用農產品銷售商、餐飲服務供應商不得採購使用金銀箔粉採購、生產或銷售含金銀箔粉食品及食用農產品。此外，食品進口商亦不得進口含金銀箔粉食品和用於食品生產經營的金銀箔粉。

規定又指出，網絡食品交易第三方平台應檢查平台上的食品經營行為及訊息，禁止入網食品生產經營者宣傳、銷售含金銀箔粉食品。如發現上述行為，應及時制止並立即報告所在地縣級市場監管部門；發現嚴重違法行為者，應立即停止提供網絡交易平台服務。同時，相關廣告主體在食品廣告中不得宣傳金銀箔粉可食用，不得宣傳食品中添加金銀箔粉具有保健功能、治療功效等，不得以食品添加金銀箔粉為噱頭宣揚奢靡享樂、拜金主義等。