內地昨增432宗本土新冠　北海市爆疫景區封島

國家衞健委周五（15日）公布，內地前一日新增432宗本土新冠病例。國內多地近日爆發新一輪新冠疫情，廣西周四（14 日）新增165宗本土無症狀感染病例，其中北海市佔137宗，據該市本輪疫情首宗病例病毒基因組測序結果顯示，患者是感染新冠變種毒株Omicron BA.2.3。廣東單日再多56宗本土病例；近日爆發幼稚園疫情的珠海市，周五宣布即日起關閉市內東部地區景區及度假區。

據北海市周四舉行的疫情記者會上獲悉，本輪疫情首例於周二（12日）發現以來，該市已針對相關風險人員進行隔離管控，並對7月4日以來有過風險區域軌迹並離開北海的風險人員，第一時間賦紅黃碼並推送相關地區管控，並禁止紅黃碼的市內人員離開北海。該市潿洲島旅遊區周四晚通報，因島上醫療條件和核酸檢測能力有限，為保障民眾健康，該旅遊區自當日起暫停接待遊客上島，又建議島上遊客盡快離島。而該市本次疫情另一集中傳染點海城區金癸蔬菜批發市場，日前已被封控，商戶已停業並接受隔離，當地有市民開始囤菜。

廣東周四新增17宗本土確診和39宗本土無症狀感染病例，其中珠海報告9宗確診和29宗無症狀感染。內媒周五報道，該市自周一 （11日）晚發現本輪疫情首宗感染個案，截至目前，該市已報告38宗本土感染個案，均為某幼兒園疫情關聯病例，屬同一傳播鏈。內媒周五引述珠海市文化廣電旅遊體育局消息，該市橫琴粵澳深度合作區、香洲區、高新區、鶴洲新區內的A級旅遊景區、省級以上旅遊度假區，自當日凌晨零時起暫停營業，暫定3天。