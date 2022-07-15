台生技公司槍擊案兇手在逃　疑前員工尋仇

台灣南投縣草屯鎮周四（14日）晚發生槍擊，一間生物科技公司有4人遭行刑式槍決，另1人受傷。警方根據目擊者和員工描述，已鎖定疑兇為公司一名李姓前員工。台媒周五（15日）報道，李男8年前與上司洪女有官司糾紛，曾揚言會打死對方，今次槍擊案疑與尋仇有關。警方周五凌晨發現兇徒案發後逃往台中市霧峰區方向，並將電單車棄置在當地。警員荷槍實彈前往圍捕，卻未發現其蹤迹。

李男2012年任職康建生技公司的生產線員工，直屬主管是洪姓女課長。李男因為操作機器問題，曾與洪女產生嫌隙。李男2014年在公司尾牙宴上，曾聲言「過年後會有好戲可看」。洪女同年2月回家途中遭人伏擊，李男被起訴涉嫌殺人未遂，當年替洪女擔任證人的包括周四遭槍擊的公司負責人賴敏男、公司課長劉慶松和女會計張嘉綺。案件審理時，因李男提出不在場證明，因此法院兩判李男無罪。至於洪女當時遭誰襲擊，至今仍未找到犯人。

今次槍擊案的犯人行兇時戴上帽和面罩，所用手槍已證實裝上滅聲器，加上將被害人從後反銬、朝頭部開槍的手法乾淨俐落，不排除犯人有職業殺手的背景。案中劉慶松、張嘉綺、賴敏男的弟弟賴鋕卿和女兒賴彥予身亡，而賴敏男遭近距離槍擊後，送院搶救經手術取出子彈，得保住性命，但目前左半身癱瘓。