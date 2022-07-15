王毅：中美關係處關鍵期　有必要保持溝通

中國國務委員兼外長王毅出席瀾湄合作第7次外長會、二十國集團（G20）外長會，訪問東南亞5國並在廣西南寧主持與越南、柬埔寨雙邊機制會議後，周四（14日）接受中央媒體採訪。他指出，東南亞始終是中國周邊外交的優先方向，又認為中美關係處於關鍵時期，保持經常性溝通是必要且有益。

王毅表示，一系列行程展示周邊命運共同體建設取得新進展，區域聯通發展呈現新亮點，地區和國際合作出現新氣象。他表示，中國與東南亞國家山水相連、利益相融、理念相通，各國對中國發展前景抱有信心，期待中國為地區復甦發揮「主引擎」和「穩定器」作用。

對於與俄羅斯外長拉夫羅夫在G20外長會議期間會晤，王毅指中俄關係展現出強大韌性，以不結盟、不對抗、不針對第三方為原則，認為美國抹黑中俄正常交往是無中生有。與美國國務卿布林肯會晤，他認為具實質和建設性，也為下階段兩國高層交往積累了條件，會上指出美方對華認知存在嚴重誤判，已就台灣問題明確向美方發出警告。至於與澳洲、加拿大和南韓外長對話，他認為三國均重視與華關係。