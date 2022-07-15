人稱牛樟芝之父　生技公司負責人遭槍擊生還

台灣南投康建生技公司周四（14日）發生槍擊命案，公司始創人賴敏男中彈送院救回一命，成為唯一生還者。賴是台灣知名菇蕈類專家，有「牛樟芝之父」稱號，曾任多間大學教授、海峽兩岸菇業聯誼會總幹事，是樟芝抗癌研究領域的權威，也是台灣的經濟部中央標準局食品標準起草委員。

賴敏男1991年創立南投康建生技公司，研製保健功效的菇菌類產品，是台灣少數具備全套生產流程的菇菌類保健食品研發製造中心。他經常受訪，介紹菇蕈類的培育及使用生物科技栽種技術。他熱心公益、關懷弱勢，曾以公司名義捐助救護車，又給母校提供獎助學金。賴育有2女1子，皆未婚，妻子多年前離世。當地人稱，從未聽說賴與人結怨，或公司經營出現問題，因此對賴等人遭行刑式槍擊甚感驚訝。

賴中槍後被送往台中榮總醫院搶救，該院副院長李政鴻周五（15日）表示，賴送院後由神經外科醫生評估進行手術，周四晚10時半左右進入負壓手術室，周五凌晨約3時半完成手術離開手術室，目前在深切治療病房接受觀察。負責手術的神經外科醫生黃愉芬表示，從傷口研判，子彈從賴的左耳射進後，卡在左耳上方肌肉層，未直接穿過腦部，但打碎其頭骨。子彈經手術取出，賴目前昏迷指數5，未脫離危險期。雖然子彈未傷及中樞部位，但賴目前左半身癱瘓，類似中風狀態。