美眾院通過國防授權法案　邀台參與環太軍演

美國眾議院周四（14日）通過2023年國防授權法案，支持邀請台灣參與2024年環太平洋軍演。眾院亞太小組主席、民主黨議員阿米‧貝拉提出的台灣和平與穩定法案也納入法案中，目的是加強美台夥伴關係。同獲通過的還包括由共和黨議員金映玉和麥考爾提出的修正案，要求行政部門說明對台軍售延遲交付的原因並加快交付。

美國眾議院周四以329票贊成、101票反對，通過2023財政年度國防授權法案。由於有多達650條修正提案，法案最終內容有待眾議院議事人員整理後才公布。阿米‧貝拉當日透過社交網表示，他提出的台灣和平與穩定法案前一晚已率先獲表決通過。作為年度國防授權法案修正案的一部分，這項跨黨立法將強化美台夥伴關係，並增強對北京企圖脅迫和孤立台灣的威嚇。金映玉周五（15日）也透露，她與眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾提出的法案同獲通過。

根據眾院公布的國防授權法案摘要，法案涉台部分包括重申美國對台灣防衞的支持；重申美軍印太司令部不需顧忌中國大陸，有權與台灣進行聯合演習；邀請台灣參加2024年環太平洋軍演，以提高台灣軍隊備戰能力並向北京傳達訊息；支持評估台灣防空能力，並就應對措施提出建議以盡快改善；需定期更新美國向台灣提供軍事援助的狀況，並加快交付工作。