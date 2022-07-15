社區要隔離居民戴電子手環　官方稱從未強制

內地網民近日發文表示，自己返回北京後居家隔離期間，被社區要求佩戴電子手環，連接手機上報體溫數據方便監測。但北京市衞健委工作人員周四（14日）對內媒稱，從未發布要求居家隔離人員佩戴電子手環的相關政策。北京市衞生計生熱線則表示，可能是屬地各社區的防疫要求。內地官媒旗下健康類報章同日引述專家稱，以手環輔助防疫監測沒太大必要，居民有權拒絕。

微博大V「大紅矛」近日表示，自己本月7日從廣東深圳經浙江杭州轉機回到北京後主動向所在的昌平區天通苑社區報備，社區告知其需居家隔離7天，並在其住所安裝了「門禁」，要求足不出戶。到周三（13日）結束隔離前一天，社區工作人員告知需佩戴電子手環作體溫監測，又稱「是上面的要求」。有網民質疑，電子手環可能會同步獲取個人行蹤軌迹，恐侵犯個人私隱和精神安全。「大紅矛」又稱，收到的電子手環產品包裝上沒有「3C」產品認證，所以不敢戴。

天通苑社區居委會周四稱，電子手環由天通苑北街道下發，並非強制佩戴。有居民表示，社區當日已開始回收手環。該電子手環名叫「多體徵感知設備」，研發公司為北京微芯感知科技有限公司，但公司網站顯示無法訪問，公開渠道亦無法查詢到該手環的政府採購訊息。公司員工受訪時強調，手環不會跟蹤個人定位，他們不清楚哪些人需佩戴。清華大學法學院教授勞東燕則認為，佩戴手環在目的性、必要性均值得質疑；若手環兼有定位功能用來限制居民出行，必須有法律依據，並告知居民到底採集了甚麼訊息及後續如何處理訊息。