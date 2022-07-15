天價荔枝售逾千元人民幣　兩日賣斷市

每年6月開始是荔枝當造季節，北京一家高端商場近日上架某品種的荔枝，每半公斤竟售1,049元（人民幣，下同，約1,232港元），引發網民熱議。內媒記者周四（14日）到超市查訪，發現該品種荔枝每顆價格約60元（約70港元），上架兩天已售完。

有網民近日發文稱，在超市買了一盒名為「增城掛綠」的荔枝，付款時發現要近969元（約1,138港元）。內媒周四到出售該天價荔枝的北京朝陽區商場超市了解，發現貨架上擺放了5、6款不同品種的荔枝，售價從每半公斤59.9到699元（約70至821港元）不等。價格最高的「冰荔」一盒大約有17顆，每盒售價約700元（約822港元），但記者在現場未發現網民所說的天價荔枝。

水果區售貨員對記者稱，增城掛綠只上架兩天售完，目前斷貨；又稱該款荔枝產自廣東，都是採摘後空運到北京。該款荔枝口感具彈性，甜度也比其他品種高，因此價格較貴。該售貨員預計，新貨最快周五（15日）上架，要買的話便要趁早。據早前報道，2002年廣州一顆增城掛綠荔枝曾以55.5萬元（約65.2萬港元）高價成交，成為全球最昂貴的水果，入選健力士世界紀錄。