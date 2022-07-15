村鎮銀行墊付首日系統擠塞　存戶登錄困難

河南省4間村鎮銀行爆出「提款難」風波後，河南銀保監局河南省地方金融監管局周一（11日）公告，決定對相關銀行帳外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作。周五（15日）開始首批墊付，對象為單間機構單人合併金額5萬元人民幣（約5.8萬港元）以下的客戶，惟有存戶指首日系統擠塞，登錄困難。

禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行符合要求的存戶，周五可通過名為「村行墊付」的小程序進行提現手續。但有存戶表示，填寫完手機號碼後，系統顯示其不在本批次內。另有存戶手機頁面顯示，「系統當前訪問的人數太多，請稍候再試」；一名柘城存戶在上傳身份證環節，後台顯示由於網絡原因一直未能上傳成功。

有存戶抱怨，之前登記過個人存款訊息，但登錄系統第一步的個人訊息填寫環節試了很多次才成功，系統一直提示「信息有誤」，其後又卡在第二步的提交身份證環節。不過，亦有存戶表示資金已到帳，並展示截圖。據報道，單間機構單人合併金額5萬元人民幣以上的存戶，亦將陸續墊付，安排另行公告。