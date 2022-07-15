台去年槍擊案創6年新高　立委促警源頭解決

台灣南投康建生技公司4死槍擊案震驚社會，引發當地關注槍擊氾濫問題。據官方統計，過去5年全台查獲槍械多達9,290支、彈藥近32萬顆；去年槍擊案更多達100宗，平均不到4天便發生一宗，創6年來新高。有立委質疑，台灣槍械氾濫問題讓人誤會當地已開放合法擁槍。本案是警政署長黃明昭上月底上任以來首宗重大刑案，他於周四（14日）案發後便立即南下指揮偵查。

民進黨立委何志偉周五（15日）開記者會時提到，日本前首相安倍晉三遇刺，全台警察機關已強化特勤、警衞勤務維安，並注意各駐台代表處及國際組織安全。惟台灣的槍械氾濫問題仍嚴重，連社交網的運動用品交流社團都有人兜售具攻擊性、可射穿車門的槍械。他指官方公布的槍械查獲數據只是帳面上的數字，恐怕還有更多黑數，要求警政署追本溯源，釐清槍械彈藥的源頭，商討預防槍械犯罪的策略。刑事局偵查科長王耀輝則指，台灣近年查獲槍械的數字已漸減，原因是警政署前年修法擴大模擬槍管制；警方又適時結合「系統性掃黑」打擊策略，擴大查緝槍械。

今次槍擊案發生後，黃明昭周四晚約10時隨即趕抵案發現場坐鎮指揮。他表示，兇徒在光天化日下公然開槍殺人，膽大妄為，行為毫無人性，非常可惡。他強調警方會全力追查兇徒行兇手法、身份及逃逸路線。刑事局副局長黃家琦周五強調，從長期數據而言，台灣的刑案逐年下降，但發生重大刑案一定會造成民眾恐慌，政府非常重視，會在最短時間破案、安定民心。