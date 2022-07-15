懷遠縣昨發現151人染疫　實施封閉管理

安徽省周三（13日）和周四（14日）一連兩日無新增本土新冠病例，為當地本輪疫情發生18天以來首次。惟安徽蚌埠市懷遠縣周五（15日）下午通報，前一日該縣通過區域核酸篩查初步發現共151名感染者，已全部轉送至定點醫院觀察和救治。全縣實施封閉管理，所有人足不出戶，並開展全員核酸篩查。

懷遠縣實施封閉管理的消息，是該縣委宣傳部於周五凌晨透過微信公眾號發布。居於城區的居民李先生（化名）表示，當日凌晨3時許接到微信通知後，他所住的小區隨即開展封閉管理。早在周三（13日）晚10時已有當地居民接到通知，翌日縣城靜默一天，所有人要接受核酸檢測，很多居民於是連夜外出購買蔬菜等生活物資。該縣疾控中心周三曾稱，關注到網上反映有外省返回人士核酸檢測顯示受感染，並曾在該縣活動，已立即核查。

懷遠縣距離安徽此輪疫情最嚴重地區泗縣約84公里。安徽省自上月26日在宿州市泗縣的重點人群核酸檢測中發現1宗本土感染，18天來全省報告1,865宗個案。泗縣新症數近一周波動下降，社會面感染者持續零新增。該縣早前通報，自周四凌晨零時起解除全域靜態管理管控措施，逐步有序恢復正常生產生活秩序。