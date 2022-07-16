殺好友砍傷追求對象　男子判死刑

內媒周五（15日）報道，廣東省湛江市男子吳妃長於1993年暗戀同村吳姓女子，於是讓與她相熟的男子代其轉達愛慕之情，惟遭拒後心生怨恨，用砍柴刀殺害該名男子及砍傷吳女後潛逃。相隔27年後他於前年落網，日前湛江市中級法院以故意殺人罪判處他死刑，並要分別賠償死者母親和吳女的經濟損失。

一審判決書顯示，居於土樂上村的吳妃長19歲時暗戀吳妃尾，1993年5月2日晚上約7時，他在18歲的吳德芳陪同下邀請吳女去鄰村看電影遭拒。當晚10時許，吳妃長和吳德芳看完電影後經過村後坎坡時，吳妃長拿出事先藏匿在路旁的砍柴刀，對吳德芳的頭、頸、面部等部位亂砍。他隨後找到吳妃尾並砍傷其頭、面部等再逃離現場。經查，吳妃長在1998年化名「蘇雄」，在湛江市徐聞縣生活了20多年，並在當地娶妻生子，長年擺攤賣魚，直至前年46歲的他被警方抓獲。

吳妃長在庭審時稱沒有故意殺人，一審法院認為，吳妃長持刀砍擊吳妃尾的頭、面部20多刀，有致其死亡的主觀故意，亦應定性為故意殺人。他在公安機關立案偵查後逃避偵查，因此不受20年追訴期限的限制。法院經審理後作出上述判刑，同時剝奪其政治權利終身，須分別賠償吳德芳母親和吳妃尾的經濟損失逾7萬元（約8.4萬港元）和逾1萬元（約1.2萬港元）。吳德芳的家屬滿意一審判決。