美今年第4次對台軍售　涉額1.08億美元

美國國防部轄下的國防安全合作局（DSCA）於當地時間周五（15日）宣布，批准對台灣新一輪軍售，包括坦克與戰車組裝在內的非機密備件、維修零件和技術支援，估計總額為1.08億美元（約8.42億港元）。這是美國總統拜登上任以來第5度對台軍售，亦是今年第4次。

DSCA已知會美國國會今次軍售，這將有助維持台灣的車輛、小型武器、戰鬥武器系統與後勤支援物品，加強應對當前和未來威脅的能力，維持軍事能力目標，並進一步加強跟美國和其他盟國的互可操作性。DSCA表示，台方將可輕易地把這些裝備與支援納入軍隊中，又指是次軍售基於《台灣關係法》，支持台方持續實現軍隊現代化和維持可靠的防衞能力，亦符合美國國家、經濟和安全利益，維持區域政治穩定、軍事平衡和經濟進步。

台灣的外交部周六（16日）回應指，這充分展現美國政府高度重視台灣的防衞需求，並延續近年來對台軍售常態化的政策，協助台方即時獲取所需裝備，有效提升自我防衞能力。台外交部又稱，面對大陸持續的軍事擴張與挑釁，台方會持續加強不對稱戰力，深化台美緊密安全夥伴關係，共同捍衞以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。