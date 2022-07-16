南投槍擊疑犯羈押禁見　復仇對象原有7人

台灣南投縣草屯鎮的康建生物科技公司周四（14日）發生行刑式4死槍擊案，疑犯李鴻淵逃亡多時於周五（15日）於台中市落網。警方當晚依殺人等罪嫌把他移送南投地檢署複訊，因犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，檢察官訊後聲請羈押禁見並獲法院裁准。檢警調查發現李男原本復仇對象有7人，對於藏有大批軍火，他竟冷稱「路邊檢的」。

台媒周六（16日）報道指，長年失業的李男持有大批槍械甚示有滅聲音，包括3支改造手槍及179發子彈，黑市價格估計逾百萬元新台幣（約26萬港元）。南投縣警察局長黃永志表示，康建公司有門禁管制，事發時是下班時間，李男向警衞說要找賴博士，警衞便放行。李男在第一現場以手銬將公司負責人賴敏男的弟弟賴鋕卿和課長劉慶松，靠在椅子上轟頭槍殺，在騎電單車到第二現場把相關員工叫進廁所，並以袋子收繳手機，再槍擊賴敏男、其女賴彥予和女會計張嘉綺，前後不到半小時。

目擊者表示，李男持長短雙槍行兇，命案現場並無傳出槍聲，故警方懷疑他裝上滅聲音再開槍殺人。李男被問到如何取得這些槍枝、有沒有接受殺手訓練，他則胡說是「你給的」（指記者）、「路邊檢來的」，態度輕蔑。有記者問他「你知道賴敏男沒死嗎」時，他則低頭不語。據調查，李男原計劃報復的7人中，包括當年控告其殺人未遂的洪姓女課長及6名證人，洪女多年前已離職且搬家，另外3人因離職及下班幸運躲過死劫，死者中賴鋕卿和賴彥予本來並非目標。