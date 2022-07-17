內地因應Omicron調整防疫　不輕視BA.4及BA.5

新冠變種毒株Omicron亞型BA.4和BA.5迅速傳播，成為多個國家的主流病毒株，北京、天津及陝西等省市近日亦相繼出現BA.5本土病例。在最新的第九版防控方案縮短入境隔離時間至「7+3」，即7天集中隔離和3天居家檢疫，國家衞健委上周六（16日）強調這不同放寬防疫，而是優化。中疾控中心病毒學首席專家董小平同日表示，對BA.4和BA.5不能輕視也不用恐慌，上述方案仍然適用。

國家衞健委疾控局傳染病防控處處長劉清上周六表示，今年內地本土疫情發生頻次明顯增多，疫情波及地區範圍較廣，外防輸入、內防反彈的壓力不斷加大，防控形勢更加嚴峻複雜。而Omicron的潛伏期縮短，多為2天至4天，絕大部分都能在7天內檢出，傳播能力和隱匿性更強，傳播速度更快。

國務院聯防聯控機制綜合組今年4月至5月在入境城市遼寧大連市、江蘇蘇州市、浙江寧波市、福建廈門市、山東青島市、廣東廣州市和四川成都市，開展為期4周的防疫措施優化試點研究工作。劉清強調，新的防控方案是對防疫措施的優化，絕不是放鬆防控，關鍵是把該管住的重點管住、該落實的落實到位、該取消的堅決取消，進一步提高疫情防控的科學性、精準性。