爛尾樓風波持續　內地銀行發公告總體風險可控

內地爛尾樓「強制停貸」風波持續發酵，傳出有上千名爛尾樓業主包圍陝西銀保監局，要求查辦銀行違規向發展商放貸問題。內媒上周六（16日）報道，截至當日已有15間銀行發公告強調會關注爛尾樓的發展情況，相關業務規模較小，總體風險可控。

事件波及河南、山西、江西和廣西等25個省市區，不少業主表示停貸是無奈之舉，「若對方不復工就不還貸」。工商銀行、中國銀行、農業銀行和建設銀行等多間銀行發公告指，會密切關注合作企業和樓盤狀況，嚴格落實監管機構要求，配合地方政府做好「保交樓、保民生、保穩定」金融服務，維護消費者權益。

除出現爛尾樓外，廣東廣州市南沙區有新樓盤業主向市政府和銀行等部門和機構發布停貸通知書，揭發地產商銷售時承諾的街市、商場、小學和巴士站等配套根本無動工。業主怒斥政府未盡監管責任，多次投訴無果，業主求助無門，強調若地產商未在下月中或年底前公布規劃和配套落成，業主將停止償還銀行貸款。

北京市有律師表示，大批爛尾樓出現與內地房地產實行預售制度有關，地產商若投資出現資金缺口，容易導致多地出現上述情況。律師強調，若內地不能取消商品房預售制度，可增加一條刑事條款「爛尾樓罪」，讓相關責任人承擔刑事責任。另有法律界人士表示，若未經法院判決或未達成停貸協議，業主貿然停貸，可能成為違約方，影響個人訪信，或被起訴至法院及強制執行。