內地昨增510宗本土新冠　北海市2官防疫不力遭免職

國家衞健委周一（18日）通報，內地前一天新增510宗本土新冠病例，包括117宗確診和393宗無症狀感染。單早新症最多的兩個地區分別為甘肅省和廣西省，前者新增211宗本土病例，後者再多112宗。廣西自治區北海市海城區2名官員，因疫情防控不力被免職。

廣西周日新增59宗本土確診和53本土無症狀感染病例，患者全部由北海市報告。據統計，至於北海市現在本土病例累計565宗。該市是知名旅遊城市，惟受疫情影響，自上周四（14日）起，全市A級旅遊景區已暫停開放。據該市周日舉行的疫情記者會獲悉，當地目前有2,000多名遊客滯留。內媒周日報道，北海市海城區委副書記、區長蘇礦峰，市衞生健康委員會黨組書記、主任唐崗因對防疫工作重視不夠，致當地發生疫情並外溢，自治區黨委決定將兩人免職。

甘肅新增本土病例分別為28宗確診和183宗無症狀感染。在疫情最嚴重的蘭州市，周日（17日）新增22宗本土確診和130本土無症狀感染病例。據當日蘭州市疫情記者會稱，上周六（16日）開始，該市已在主城區開展第六輪大規模核酸檢測，共採樣近220萬人次，初步發現38人感染。蘭州新區綠地國際會展中心方艙醫院於上周五（15日）起啟用，已接收69名無症狀感染者。另甘肅省白銀市會寧縣早前在蘭州返回人員中驗出感染者，上周一（11日）宣布實施一周臨時性管控措施。該縣周一（18日）宣布延措施一周。