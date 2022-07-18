網民揭發內地版N號房　含大量性侵女童視頻

內地近日爆出「國內版N號房」風波，網民揭發一個名為「秘密花園」的網站有大量猥褻女童甚至性侵視頻，數量龐大涉及眾多未成年人士及低齡孩童，網友已透過短信報警，警方指已記錄報案內容。

舉報者在社交平台發文指，由於事件與2018年震驚南韓社會的「南韓N號房」性質類似，所以稱為「國內版N號房」。他發現「秘密花園」，網站分有幾個區，其中一個分區大部分是國內未成年人甚至是幼兒的淫穢成分影片，均需登錄才可觀看，無法確認影片的拍攝者。舉報人稱，在發現網站後已透過短信報警和網站舉報，之後才發文希望得到網民關注，讓社會重視這種惡劣的行為及現象，讓公眾知道有身心未發育好的兒童及青少年受傷害，犯罪分子逍遙法外。

此則舉報掀起出其他網民舉報同類淫穢通訊群組，有網民聲稱網上有名為「小白菜」的群組，成員5萬人，專門「誘捕」未成年少女，並以小白菜為女孩們的代號。涉事者的慣用手段是假扮20來歲的知心哥哥，給未成年女孩打語音、送值100元（人民幣，下同，約116港元）的禮物等讓目標上釣，誘導女孩發私密照、裸聊、進行幻想式性愛等，甚至引誘女孩出來，有人在群組直說「我都讓她們吃避孕藥」。有人會在群內開價3,000元（約3,490港元）至5,000元（約5,820港元），出售誘騙女孩的方法。