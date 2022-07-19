女子墮騙局失50萬人民幣　告銀行敗訴

內媒周一（18日）報道，北京市一名女子去年被他人以詐騙手段獲取個人資訊及臉部圖像等，損失近50萬元人民幣（約58萬港元）存款。她事後循民事起訴銀行的人臉識別系統存在漏洞，銀行最終獲判不需就此承擔責任。

小雪（化名）2021年6月19日接到自稱是「北京市公安局戶政科警官」電話，稱其涉嫌在黑龍江省哈爾濱市非法入境，隨後獲轉至自稱哈爾濱市劉姓警官處。她隨後被指涉嫌洗黑錢，需登錄一個網址先看公文，並從網站上下載手機應用程式，其中一個程式會開啟會議模式，再透過視訊驗證是否為本人，亦同時會進行手機屏幕共享，指示其把手機攔截電話、短訊等功能開啟，至最後階段需辦理一張銀行卡，並把所有銀行存款全數轉入，藉此核實個人資產。

當前往銀行北京長辛店分行，以及辦理一張新銀行卡後，小雪也把近50萬元人民幣積蓄從其他銀行轉入戶口，最終發現騙徒透過其臉部圖像，騙走她畢生存款，於是對銀行興訟。

惟法院一審認為，整個過程中是小雪自己按案外人指令下載相關程式、開啟電話及短訊攔截等，才導致發生身份識別訊息、交易驗證訊息洩露風險，故認定此案是小雪不審慎所致，判銀行不需承擔責任。