內地昨增699宗本土新冠　上海女子遊廣西受困

國家衞健委周二（19日）通報，內地前一天新增699宗本土新冠病例，包括199宗確診和500宗無症狀感染。新症最多地區仍為廣西和甘肅，分別有243和231宗。上海爆疫期間有女子居家隔離了兩個多月，解封後她第一次外遊選擇前往廣西北海市，誰知又遇上當地疫情被迫滯留，已做好再次長時間被困的準備。

廣西周一（18日）新增本土病例包括134宗確診和109宗無症狀感染。北海市是該自治區本輪疫情最嚴重的城市，新增本土病例共238宗，佔該區新症逾九成半。上海梁女士於本月9日到達北海市，同月12日當地出現疫情後滯留。她原計劃先在北海玩幾天再去桂林和陽朔，然後坐飛機去海南省海口市，現在計劃全被打亂。由於疫情令外賣幾乎都停了，為解決吃飯問題，她向民宿老闆借了電磁爐等廚具自己煮飯。她周日（17日）非常幸運地趕在網店關停前，下單買了足夠吃一周的菜。

甘肅新增本土病例分別為32宗確診和199宗無症狀感染，其中蘭州分別佔28和154宗。繼蘭州4區實施封控管理措施後，該省再有兩地按下「暫停鍵」。其中，天水市麥積區宣布自周一晚7時至下周日（24日）晚7時，對主城區實施區域性臨時管控7天；期間小區實施封閉式管理，只保留一個出入口，每天每戶只能外出一次購買生活物資。臨夏回族自治州和政縣也自周二凌晨零時起，實施一連7日、全日24小時限行措施；期間除公務、救急、運輸生活保障物資車輛外，其餘車輛一概禁止上路，違者將被扣查處罰。