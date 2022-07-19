華指烏危機呈長期化趨勢　法重申北約不向亞太擴張

中國國務委員兼外長王毅周一（18日）與法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通電話，談及中法、中歐關係、俄烏戰事等議題。王毅強調，烏克蘭危機呈現出長期化、複雜化趨勢，這是世人不願看到。博納則稱，願繼續本着互惠互利原則積極推動歐中合作，重申北約將堅持成立時的地理定位，無意也不會向亞太擴張。

博納表示，總統馬克龍致力於對華友好，希望推動法中全面戰略夥伴關係，願與中方深化航空、農食、能源、人文等各領域合作，期待雙方盡早舉行新一輪戰略對話。他提到，歐洲大陸重燃戰火，復甦發展遭受嚴重衝擊，高度重視法中戰略協調，將烏危機對脆弱和不發達國家的外溢負面影響降至最低。

王毅則指，烏克蘭危機外溢導致糧食、能源短缺，對全球復甦與和平穩定帶來挑戰和風險。中方堅持勸和促談，將繼續盡力為停火止戰發揮建設性作用。中方在二十國集團外長會上提出國際糧食安全合作倡議，可與法方的糧食和農業韌性行動倡議呼應，爭取更多國際共識。他希望法方作為歐盟核心大國，為中歐關係發展發揮積極作用，不斷拉長中歐合作的正面清單，打造能源安全、碳市場、綠色金融等新合作亮點。