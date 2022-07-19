台立法院長訪捷克　獲高規格禮遇

台灣的立法院長游錫堃周一（18日）起率團訪問捷克，當日抵達布拉格後，獲捷克參議院議長維施特奇爾（Miloš Vystrčil）歡迎及高規格禮遇，參議院大門掛上青天白日滿地紅旗。雙方短暫會晤後舉行記者會，維施特奇爾強調行動是最好的語言，接待台灣代表團是實現捷克在歐洲的任務。

游錫堃率領立委黃世杰、張其祿、孔文吉和萬美玲，乘搭土耳其航空班機飛抵布拉格哈韋爾機場，維施特奇爾親自接機，與游錫堃擁抱。二人在機場召開記者會，維施特奇爾強調捷克與台灣都是民主之地，分享共同的價值觀，不應卑躬屈膝對極權國家屈服，他因此在兩年前率團訪台，又認為游錫堃這次訪問具有重要的象徵意義。

游錫堃表示，自己懷着朝聖的心情訪問捷克，1968年的布拉格之春和1989年的天鵝絨革命廣為傳頌，又稱讚捷克是台灣在歐洲的貴人。訪問團隨後前往前總統哈韋爾家族的墓地，獻花致敬。游錫堃一行人周二（19日）拜訪維施特奇爾的故鄉泰爾奇（Telč），周三（20日）到參議院發表演說，其後拜會眾議院、布拉格市政府並參加「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的座談會。