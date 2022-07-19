歐洲議會副議長首訪台 稱台不會是下一個香港

歐洲議會德國籍副議長畢爾（Nicola Beer）周二（19日）率團飛抵台灣，一連3日以外交泡泡方式展開訪問，是歐洲議會高層首度正式訪台。畢爾在桃園機場致詞時表示，歐洲不會漠視中國大陸對台施壓，會即時伸出援手，台灣不會是下一個香港。

畢爾一行人乘搭中華航空CI62班機從德國法蘭克福起飛，周二上午7時54分抵達桃園機場，台灣的外交部次長田中光率眾前往接機，雙方互碰手肘代替握手，並在機場合照。畢爾訪台期間將獲台灣的蔡英文總統接見，並獲外交部長吳釗燮將設宴款待，另拜會行政院長蘇貞昌等官員，以及與國防、民主及人權領域的智庫及公民團體舉行座談會。

畢爾指此行是以歐洲議會副議長官方身份正式訪台，台灣民主自由的成就是歐洲的成就。她強調不容大陸攻台，歐洲正經歷戰爭，絕不希望亞洲也發生戰爭；現在是與台灣站在一起的時刻，歐台是民主陣營一家人。台外交部表示，畢爾此行是繼去年11月歐洲議會外國干預歐盟民主程序特別委員會（INGE）首度組團訪台後，歐洲議會再展現對台支持。歐方將關切台海和平穩定，並探尋台歐高科技供應鏈韌性合作的潛能。