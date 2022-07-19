內地不到兩周報告10種Omicron毒株　恐加速進化

內地周一（18日）報道，自本月6日，陝西省西安市確認內地首宗感染新冠變種毒株Omicron亞型BA.5的本土病例以來，截至周日（17日）不到兩周內，多地已報告多達10種Omicron亞型毒株。新冠病毒的加速傳播和進化，引起科學家的擔憂。

四川省成都市周日最新一輪疫情基因測序分析，發現有民眾感染Omicron BA.2.12.1，屬內地首例。BA.2.12.1是今年較早前在美國最先發現，為BA.2的分支，但傳播性較BA.2高出23%至27%。另在甘肅省蘭州市最新一輪疫情中，監測到Omicron BA.2.38，也是BA.2的分支，近期在印度流行。然而對於近日多地的疫情，流行病學調查尚未發現病毒感染來源。

內地本土監測到的其他Omicron亞型還包括上海、天津和山東青島報告的BA.5.2.1；廣東省廣州、佛山和廣西北海報告的BA.2.3；廣東、上海和山東臨沂報告的BA.2.2；西安報告的BA.5.2；遼寧大連報告的BA.5及天津報告的BA.2和BA.4；廣東珠海報告的BA.5.1。由於上述變種毒株都是境外流行再輸入內地，故有專家認為仍應堅持外防輸入，內防反彈的動態清零政策。

病毒學家指出，雖然這些變種毒株的名字各異，但均屬Omicron，從病毒結構來看差別不大，傳播期間平均每月出現約2個氨基酸位點變化，基本特性相似，免疫反應也相若。雖然目前數據顯示不會導致更嚴重疾病，但由於傳播速度很快，可能加速新的變異。中國疾病預防控制中心傳染病預防控制國家重點實驗室主任徐建國認為，感染者愈多，病毒變異機率愈大，必須尋找新方法和技術，高度警惕疫情發展。