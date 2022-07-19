美前防長訪台稱一中政策沒用　促遠離戰略模糊

美國智庫大西洋理事會訪問團周一至周四（18至21日）訪台，成員包括前美國防長埃斯珀、意大利前總統外交顧問史德方尼尼、大西洋理事會資深副會長博貝利。台灣的蔡英文總統周二（19日）接見訪問團，埃斯珀稱一中政策現已沒用，美國應遠離戰略模糊，重新開展不一樣的討論。

蔡英文總統周二早上由國安會秘書長顧立雄及外交部長吳釗燮等官員陪同，在台總統府接見訪問團，是她上任以來大西洋理事會第4次組團訪台。蔡英文致詞時表示，近來美國、歐洲和台灣發生許多變化，包括疫情挑戰、威權主義擴張、俄羅斯入侵烏克蘭，提醒民主夥伴之間必須加強結盟的力量。她提到，大西洋理事會上月首度發布自由繁榮指數，台灣自由度亞洲第一，有能力與意願在經貿合作上扮演更積極角色。

埃斯珀表示，民主最大威脅不是俄羅斯，而是在亞洲，直指中國大陸持續破壞以法治為基礎的全球秩序，並威脅熱愛自由的人民，台灣則是這場戰役的前線。他指目前在華府政策中，有共識要一起支持台灣面對大陸威脅，樂見北約提出相關戰略概念，此行希望進一步討論貿易、外交、經濟整合與戰略議題。他又呼籲台灣大膽提升防衞預算，並增加不對稱戰力，延長徵兵制與兵役期間，增強後備戰力與動員能力。