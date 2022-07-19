台今增逾2.6萬宗本土新冠　放寬口罩及入境規定

台灣周二（19日）公布新增26,779宗本土新冠病例，較前一天回升近萬宗；另多37人疫歿，則較前一天有所減少。中央流行疫情指揮中心在記者會上宣布，進一步鬆綁口罩規定，騎電單車、單車人士以及在戶外工作者即日起可免戴口罩，並將於下周一（25日）起放寬6類外地人申請入境，進一步鬆綁邊境限制。

新症分布以新北市4,382宗佔最多，其次為台中市、高雄市、台北市和桃園市，另多367宗境外輸入。新增死亡個案包括23男14女，年齡介乎20多歲至90多歲，皆屬重度感染個案，其中33人具慢性病史，24人未接種3劑新冠疫苗。指揮中心宣布，為促進經濟發展和國際交流，下周一起外籍人士如符合義工、傳教弘法、研習、實習、國際交流、工作假期等事由，可準備文件申請特別入境許可的簽證來台，但不包括港澳人士。

指揮中心周二起適度放寬戴口罩等防疫措施，考慮到天氣炎熱，把騎電單車和單車人士新增入例外情形，如無同住家人以外的人同車可免戴口罩。另外，原本規定農林漁牧空曠處工作者不用戴口罩，現在擴大到包括建築業在內的戶外工作，若在空曠處便不必佩戴。室內外做運動、在山林或海濱活動、身處溫泉、水療設施等易令口罩潮濕的場合，如能與他人保持社交距離且沒有症狀，均可繼續免戴口罩。