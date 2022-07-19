男子假扮防疫人員掃碼　騙去老人1.7萬人民幣

江西省南昌市近日有男子偽裝防疫人員，在火車站附近以檢查核酸報告為由，通過手機App掃碼方式掃走受害人1.7萬多元（人民幣，下同，約2萬港元）。南昌鐵路民警迅速偵破該案，替被害者追回7,200多元（約8,500港元），又查獲一部疑犯用贓款購買的手機。

南昌車站派出所民警上周四（14日）接獲旅客汪某電話報案稱，其父前一日下午在南昌火車站東南進站口防疫檢查點，被一名身穿白色防護服的年輕男子以檢查核酸報告為名，通過手機App掃碼方式掃走金錢。派出所民警隨即通過現場走訪等方式展開偵查，迅速鎖定了疑犯胡某及其潛逃方向。7小時後，鐵路公安民警同晚在福州南火車站逮獲胡某，當場查獲現金和手機。

胡某交代，他在多地暗中觀察防疫核驗二維碼流程，並自購防護服偽裝成防疫工作人員，伺機尋找作案時機。此次被騙的汪姓老人因在南昌火車站轉車時不了解進站流程，於是主動請胡某幫忙掃碼。胡某利用汪某的信任，通過手機App分6次轉走金錢並刪除其手機提示短信，然後迅速通過銀行櫃員機換成現金。南昌鐵路公安機關目前已對胡某採取刑事強制措施。