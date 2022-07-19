陳時中競選台北市長團隊亮相　陳建仁出任主委

台灣的前衞福部長陳時中將代表民進黨參選台北市長，他周二（19日）回到位於老家台北市大同區的霞海城隍廟參拜，其競選團隊首次亮相，台灣的陳建仁前副總統出任其競選總部主委。陳時中周一（18日）表示，妻子不會干政或在社交網罵人，被指是影射台北市長柯文哲妻子陳佩琪。對遭國民黨台北市長參選人蔣萬安批評擔任疫情指揮官時將防疫跟政治綑綁，陳時中強調「要選的人也不用矯情」。

在周二參拜儀式上，有媒體問由陳建仁擔任主委是否令選戰大大加分，陳時中回應稱，有對方擔任主委既是他的榮譽，也是強心針，會與對方和團隊一起達成目標。陳建仁則表示，自己雖沒選戰經驗，但一定會盡全力和聆聽市民心聲。被問及2024年會否參選總統時，陳建仁指「每一個人都應該活在當下」，他現在目標是讓陳時中選上台北市長。

陳時中周一接受節目訪問時談到妻子沒在社交網罵人的習慣。陳佩琪當晚在Facebook回應，丈夫首次當選市長時確惹來干政的罵名，之後學到教訓。她又要求陳時中具體說明是誰的妻子干政，同時保證其妻不會做這種事，不要用含沙射影的方式污衊人。另對台北上海雙城論壇未來是否續辦，陳時中表示目前不適宜。柯文哲周二在論壇後批評對方，有本事當選後不辦論壇、直接把在台的陸商趕回去，別嘴巴說一套、實際做另一套。