三伏天罕見下雪　提防大範圍高溫降雨

踏入全年最熱的三伏天，內地持續高溫，更有人因嚴重中暑死亡。但在青海省天峻縣木里鎮，近日卻罕見下起雪來，令網民大表詫異。這次降雪是因為當地日前出現明顯降雨天氣，導致氣溫持續下降，出現雨夾雪現象。

受副熱帶高壓外圍西南暖濕氣流影響，青海省海西州東部地區降雨，其中木里鎮周日（17日）晚10時開始下雨，且雨勢較強。至周一（18日）清晨4時當地由降雨轉為降雪，累計降雨量16.8毫米，積雪深度達3厘米。由於目前正處於盛夏初伏季節，氣溫較高，積雪融化速度較快，此次降雪對交通及牲畜覓食均無影響，有效增加土壤墑情，對牧草生長有一定促進作用。

隨着西北太平洋地區副熱帶高壓增強，並持續向中國內陸擴展，中國直至本月底將出現新一輪大範圍高溫、降雨天氣。預計到周四（21日），當副熱帶高壓最北區域抵達陝西南部、四川東北部以及雲南西部等地，南方大範圍地區將再被高溫籠罩。預計到周三（20日）前後，山東南部、江蘇北部、安徽北部和西部、湖北東部和南部、湖南北部、貴州西部、雲南北部等地的部分地區將有大雨或暴雨，部分地區更可能出現大暴雨。