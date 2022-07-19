雙城論壇開幕　柯文哲：兩岸要交流取代交戰

台北上海雙城論壇周二（19日）上午開幕，因疫情關係仍以視像形式舉行，台北市長柯文哲致詞時明確提到解放軍軍機擾台、陸方取消多項台灣水果進口等爭議，希望兩岸仍要交流取代交戰；強調多交流可以累積善意，建立善的循環，為兩岸謀和平、為人民謀福祉。

柯文哲會後表示，並不是因任期將至無包袱才提共機擾台，因導致台灣民眾反感才提出，過去若非線上舉行，都會在私底下與上海市長交換意見，不溝通無法解決兩岸問題。他表示，今年雙城論壇以「韌性、永續、人文」為主題，雙方聚焦在全球疫情肆虐和氣候變化的雙重影響下，如何將各項挑戰轉化為驅動力，從過去歷史的保存和活化，現在問題的梳理跟解決，到未來的建設和發展，台北和上海都有實際的經驗與成果可供雙方參考。

柯文哲指出，兩岸經貿關係密切，民間往來頻繁，但近幾年關係卻呈現惡意螺旋上升，台海局勢緊張，兩岸對立加劇；繼續爭吵、雙方已讀不回甚至政治操弄，只會讓兩岸關係愈來愈糟，透過溝通協商、尋求互相諒解才能讓解決民生問題。他強調政治可以分歧，但兩岸人民不應有敵意，此際應建立護欄以管控危機。他一向主張「五個互相」的原則，也就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最後還有一個最重要的互相諒解」，相信交流比交惡好、對話比對抗好、友善比仇恨好。

駐台記者郭良傑報道