中歐經貿高層對話　雙方同意維護全球產業鏈穩定

中國國務院副總理劉鶴周二（19日）與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯，以視像會議形式共同主持第9次中歐經貿高層對話。

內地官媒報道，雙方圍繞宏觀經濟、產業鏈供應鏈、貿易與投資、金融合作4個專題，進行了務實、坦誠、高效的討論，交流富有建設性。雙方就宏觀經濟政策協調、產業鏈供應鏈合作、世貿組織改革、擴大市場開放、金融業雙向開放和監管合作等，達成一系列成果和共識。雙方也願增進相互理解，推動中歐經貿領域務實合作，以中歐合作的穩定性應對世界經濟形勢的不確定性；亦同意共同應對全球經濟面臨的挑戰，加強宏觀經濟政策溝通協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定，共同維護和加強以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，積極推動貿易和投資自由化便利化，促進公平競爭，保護知識產權，為企業創造更好的營商環境，進一步推進金融領域雙向開放和監管合作。

歐盟方面的聲明則提到，防控新冠疫情是共同優先事項，歐盟提出進一步合作交流，並鼓勵中方檢討熔斷政策，指有關政策阻礙歐盟和中國之間的航空服務。此外，歐盟亦提出與營商有關的憂慮，包括認為中國缺乏公平的競爭環境，以及營商環境日趨政治化，並重申不能接受包括針對立陶宛的經濟脅迫措施。歐方形容，與中方在有關金融服務的交流具有建設性。