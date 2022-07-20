內地昨增935宗本土新冠　蘭州兩站一場加強防控

國家衞健委周三（20日）通報，內地前一天新增935宗本土新冠病例，包括108宗確診和827宗無症狀感染。甘肅和廣西新冠疫情持續升溫，兩地報告新症共630宗，佔內地總數近7成。甘肅省省長任振鶴周二（19日）出席該省疫情防控工作調度會議時表示，當地本輪疫情點多、面廣，流調溯源和管控防範難度大，防控形勢嚴峻複雜。

甘肅周二新增本土新冠病例包括47宗確診和306宗無症狀感染。省政府在當日召開的防疫記者會上稱，截至當日凌晨零時，該省累計報告病例已近千宗，其中單是蘭州市佔770多宗。該省持續加強對兩站一場（火車站、車站和機場）及公路出入口的疫情防控措施，全省停運跨區域的市際、省際客運班線1,379條，以減少疫情傳播風險。為盡快阻斷蘭州疫情傳播鏈，省長任振鶴要求協調省市力量，做好核酸檢測、流調溯源、隔離轉運和社會面管控等重點環節。

廣西前一日新增本土確診和無症狀感染病例分別21和256宗，其中北海市佔21和250宗。北海市副市長李建華周二表示，過去當地經歷過幾次疫情，但每次病例都是個位數。但這次疫情截至周二，累計病例已接近900宗，對該市來說是一次正面衝擊。由於這次的Omicron變種病毒BA.2.3特點是傳播快、隱匿性強，絕大部分病例都是無症狀或輕症，如不做核酸檢測很難發現。疫情剛開始時，該市防疫力量和經驗不足，但隨着國家和自治區提供支持，近日抗疫已見成效，她有信心當地將盡快實現社會面清零。