歐洲議會副議長晤蔡英文　促大陸停止威脅恫嚇

歐洲議會德國籍副議長畢爾（Nicola Beer）周二（19日）起，一連3日率團訪問台灣，是歐洲議會現任高層首例。台灣的蔡英文總統周三（20日）早上於總統府接見訪問團，盼加速推動台歐雙邊投資協定。畢爾則呼籲中國大陸停止威脅恫嚇，與台灣對話守護現狀。

蔡英文致詞時表示，現在歐盟執行的綠色新政和數碼轉型計劃，跟台灣積極發展戰略產業的方向不謀而合。她也在今年初提出強化歐洲連結計劃，希望台歐建立更堅實的夥伴關係，並加速推動雙邊投資協定，為雙方人民創造更多福祉。她又指，面對威權主義擴張，期待跟民主夥伴加強合作，提升台歐雙邊關係，共同打造具有韌性的民主陣線。

畢爾認為，台灣不論是要求成為世界衞生大會的觀察員、與歐洲洽簽雙邊貿易投資協定、或升級歐洲在台的經貿代表工作，都值得全球支持。她呼籲全球民主陣營正視台灣訴求，歐洲議會的政策方向是深化鞏固並多元發展對台關係。她又指，反對任何試圖改變現狀和挑釁的行為，雖然非常樂意與大陸保持友好關係，但嚴正關切陸方趨向單方面改變現狀；同時告誡大陸切勿破壞台灣蓬勃發展，應在互相尊重和對話的基礎上積極維持現狀。