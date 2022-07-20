新冠康復者求職遭歧視　曾住方艙可查出

中國國務院早前表示嚴禁在就業上歧視曾經感染新冠病毒的康復者，並對這類歧視現象嚴肅處理。惟內媒近日揭發，上海有部分公司和勞務中介仍存在歧視康復者，只不過方式更加隱蔽。

內媒記者自周一（18日）起一連兩日走訪上海松江區9家勞務中介和公司，發現「陽過」（即曾感染新冠）的人往往難以找工作。在松江區一家職業介紹所，中介人員對記者表示只有2家公司會聘用康復者，原因是公司每天招聘數百人，但其他企業要不了那麼多人，為降低疫情風險，都限制招新冠康復者。被問應徵時是否可以隱瞞自己是康復者，該中介人員稱，他們連求職者是否住過方艙都查得出。原因是，康復者的核酸檢測有別於一般市民，前者要使用健康碼、單人單管檢測。

雖然企業招聘訊息很少寫明不要新冠康復者，但記者曾假扮求職者致電招聘的公司，當對方得悉記者是康復者時，要不是委婉地拒記者，就是負責人叫記者通過微信聯繫，但記者之後嘗試該負責人均未獲通過。上海市人大代表、上海恆建律師事務所律師潘書鴻認為，勞動監察部門應當加大執法力度，保障平等就業權利，打擊此類歧視現象。他又提到，監管部門可以考慮針對企業用人制定更加科學精準的防疫做法，引導用人單位真正為歧視「鬆綁」。