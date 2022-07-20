中國與尼加拉瓜復交逾半年　陳曦當首任華大使

中國大陸官媒周二（19日）發布一批駐外大使任免訊息，其中曾任大陸駐古巴大使的陳曦，被任命為大陸駐尼加拉瓜大使。尼加拉瓜去年12月與台灣斷交並與大陸建交，逾半年後，陳成為大陸首任駐當地大使。

據大陸外交部早前消息，陳曦於上月22日抵達尼加拉瓜首都馬那瓜。他在機場舉行簡短記者見面會時表示，很高興出任兩國復交後首任駐尼加拉瓜大使。陸方高度讚賞尼方恪守一個中國原則，抓住歷史機遇作出兩國復交的歷史性戰略決斷。這不僅有助於深化兩國互利合作，也將有力推動雙方在國際多邊領域協調配合。他提到復交半年來，陸尼高速度、高標準推動各領域合作，表明復交既順應歷史大勢和時代潮流，也完全符合兩國根本和長遠利益。

陳曦出生於1965年6月，曾在大陸外交部美洲大洋洲司、拉丁美洲和加勒比司、駐秘魯大使館、駐厄瓜多爾大使館、國務院外事辦公室、外交部外事管理司、駐烏拉圭大使館等工作。他於2009年任外交部外事管理司副司長，4年後轉任駐聖保羅總領事。2016年，他獲任中國大陸駐古巴大使直至2021年離任。