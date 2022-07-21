內地昨增826宗本土新冠　北海一連3日全員檢測

國家衞健委周四（21日）通報，內地前一天新增826宗本土新冠病例，包括148宗確診和678宗無症狀感染。廣西和甘肅兩地疫情持續，單日各增187和363宗本土新症。廣西北海市周四宣布，即日起一連3日開展全員核酸檢測。甘肅則從10家省級醫院抽調1萬名醫護人員，前往蘭州市中高風險區域開展「敲門行動」。

廣西周三（20日）新增本土確診和無症狀感染病例分別有52和135宗，除4宗無症狀感染個案外，其餘全部由北海市報告。北海市新冠肺炎疫情防控指揮部周四表示，決定對海城區和銀海區內全體居民開展3輪核酸檢測。網傳北海部分隔離人士近日被轉移到欽州市靈山縣集中隔離，被指衞生條件差。其中在靈山縣平山中學，大量螞蟻在床上爬行，令網民直呼「不忍直視」。靈山縣警方周三晚通報，經查片段為劉姓和伍姓網民利用網上的影片拼湊剪輯而成，兩人被警員批評教育後已主動刪片致歉。

甘肅周三新增本土病例包括49宗確診和314宗無症狀感染，其中蘭州市分別佔41和191宗。據統計，該省截至周四凌晨零時，累計病例已近1,700宗。蘭州市人民政府新聞辦公室在周三疫情記者會上表示，該市周二啟動新一輪全域全員核酸檢測，共採樣逾345萬人次，完成檢測逾261萬人次，初步檢測出13名受感染者。該市周三已在3縣5區、蘭州新區、高新區開展第2輪大規模核酸檢測。