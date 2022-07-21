確診鼠疫患者　初判在自然疫源地感染

寧夏回族自治區周二（19日）通報，銀川市確診1宗內蒙古輸入的原發性鼠疫（腺鼠疫）病例，引起關注。內媒周四（21日）引述寧夏疾控中心鼠疫預防控制科科長張濤指，初步判斷該患者是在鼠疫自然疫源地感染，強調預防鼠疫流行要嚴格在鼠疫自然疫源地實行「三報三不」制度。

張濤表示，鼠疫是由鼠疫耶爾森菌引起的自然疫源性疾病，是中國傳染病防治法規定的甲類傳染病，原發於鼠疫自然疫源地的野生囓齒類動物之間，黃鼠、沙鼠、旱獺及其體表寄生蚤等是主要傳染源。自治區政府已啟動4級應急響應，相關地區和單位全面啟動應急處置工作機制，對涉疫區域和人員採取嚴格的分類管控措施。自2019年至今年5月，內地發現逾10宗鼠疫病例，其中4人死亡，主要集中在甘肅、寧夏和內蒙古。

對於預防鼠疫流行，張濤提出「三報三不」制度，必須報告事項包括發現病鼠、死鼠和其他患病或死亡動物；發現鼠疫病人或疑似鼠疫病人；發現原因不明的突然死亡病人。另有3項不要做的事情，包括不接觸、不剝皮、不煮食患病或死亡鼠類、兔及其他動物；不在鼠洞周圍坐臥休息及露營，以防跳蚤叮咬；不到鼠疫病人或疑似鼠疫病人家中探視或護理。