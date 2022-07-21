內地上半年天災致178死或失蹤 近4千萬人受災

應急管理部周四（21日）舉行新聞發布會，通報今年上半年全國自然災害情況及安全生產形勢。上半年各種自然災害共造成3,914.3萬人次受災，178人因災死亡或失蹤，128.2萬人次緊急疏散；另1.8萬間房屋倒塌，361.89萬公頃農作物受災，直接經濟損失達888.1億元人民幣（約1,030億港元）。

會上指出，上半年全國災害階段性區域性特徵明顯，1至4月災害形勢較平穩，5至6月洪澇災害較嚴重，總體上南方災情較北方嚴重。其中主要特點包括全國降雨量較常年同期偏多，珠江流域汛情嚴重；共出現19次強對流天氣過程，少於近5年同期均值；華南、華北、西北等地發生階段性旱情；大陸地區共發生16次黎克特制5級以上地震；共遭受18次冷空氣過程影響，較常年同期均值偏多；但未發生重大山火。

安全生產形勢方面，上半年共發生11,076宗各類生產安全事故、8,870人死亡，生產安全事故總量、重大事故、較大事故同比下降，但部分地區和行業領域事故多發。從行業領域看，住建領域非法違法建設問題突出，地下施工作業、燃氣爆炸事故多發，化工和危險化學品事故上升，民航鐵路、水上交通和漁業船舶安全風險突出，工貿企業火災亦經常發生。