涉受賄及失職　中儲糧集團前副總經理被捕

最高人民檢察院周四（21日）消息指，中國儲備糧管理集團有限公司前黨組成員、副總經理徐寶義涉嫌受賄、國有公司人員失職一案，由國家監察委員會完成調查，移送檢察機關審查起訴。山西省人民檢察院日前以涉嫌受賄罪、國有公司人員失職罪對徐寶義作出逮捕決定。

徐寶義於今年1月因涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。調查顯示，徐寶義長期大搞政治投機鑽營，大肆編造履歷；違規收受禮品禮金，違規出入私人會所，多次接受可能影響公正執行公務的宴請；為多人安排調動工作，破壞任職單位的選人用人制度；大肆進行權色、錢色交易；違規干預和插手市場經濟活動；借賭斂財，靠糧吃糧，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物；工作嚴重不負責任，給國家利益造成重大損失。

上月通報指，徐寶義所為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、國有公司人員失職等犯罪，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予他開除黨籍處分；由國家監委給予他開除公職處分；同時收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。