內地現有防控手段　仍有效應對Omicron BA.5

國務院聯防聯控機制在周四（21日）召開的記者會上表示，目前全球新冠疫情仍處於高位，變種病毒Omicron BA.5已經成為全球主要流行病毒株，中國外防輸入壓力也不斷增大。近期，內地多處出現本土聚集性疫情，國務院聯防聯控機制綜合組已向相關地區派出工作組，指導地方以最短時間、最小成本控制疫情。

記者會上被問到有關Omicron BA.4和BA.5的傳播力和致病力，中國疾控中心病毒學首席專家董小平表示，雖然兩種病毒的傳播力有所增強，但仍然屬於Omicron變種病毒株，沒有證據顯示現有的非藥物干預措施將失效，換句話說，國家現有的防控措施，仍能有效應這兩種病毒。針對第九版新冠肺炎防控方案，對風險人員的隔離管理期限和方式進行了優化調整，國家衞健委疾控局一級巡視員賀青華指是基於3方面考慮：一是基於疫情防控形勢的需要；其次是針對Omicron變種毒株的特點；最後是基於前期試點工作的結果和疫情防控的經驗總結。

截至周二（19日），本輪疫情已涉及超過20省區市。中國工程院院士張伯禮在官媒周四發表的訪問中指出，多地疫情散點式爆發的原因，可能與Omicron BA.4或BA.5的傳播力較強，且具更強免疫逃逸能力有關。張伯禮提醒，BA.5引發肺炎的機率較上一代毒株明顯增多，尤其是高齡有基礎病的老人轉重症的風險仍然較大，因此不能掉以輕心。